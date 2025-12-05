https://ria.ru/20251205/rekhab-2059990264.html
Гендиректор реабилитационного центра в подмосковном городе Видное не признал вину, но его подчиненные дали против него показания, сообщил региональный главк... РИА Новости, 05.12.2025
Гендиректор рехаба в Видном не признал вину
Сотрудники рехаба в Видном дали показания против его гендиректора
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Гендиректор реабилитационного центра в подмосковном городе Видное не признал вину, но его подчиненные дали против него показания, сообщил
региональный главк Следственного комитета.
"Генеральному директору и трем сотрудникам реабилитационного центра, расположенного в Ленинском городском округе, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (пункты "а, в, г, ж" части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в Telegram-канале ведомства.
На допросе гендиректор не сознался в преступлении, но сотрудники центра изобличили его, отметили в СК
.
Следователи провели очные ставки, допросы, обыски и продолжают сбор доказательств. Сегодня они намерено просить суд об аресте обвиняемых.
Накануне стало известно, что силовики задержали гендиректора и трех сотрудников реабилитационного центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.
Аналогичную ситуацию выявили в рехабе АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновская муниципального округа Егорьевск
. Там также задержали четырех сотрудников.