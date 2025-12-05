Рейтинг@Mail.ru
11:03 05.12.2025 (обновлено: 13:00 05.12.2025)
Гендиректор рехаба в Видном не признал вину
происшествия, видное, россия, егорьевск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Видное, Россия, Егорьевск, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Гендиректор рехаба в Видном не признал вину

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гендиректор реабилитационного центра в подмосковном городе Видное не признал вину, но его подчиненные дали против него показания, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"Генеральному директору и трем сотрудникам реабилитационного центра, расположенного в Ленинском городском округе, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (пункты "а, в, г, ж" части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Обещали VIP-условия". За что пытали постояльцев рехабов в Подмосковье
Вчера, 19:23
На допросе гендиректор не сознался в преступлении, но сотрудники центра изобличили его, отметили в СК.
Следователи провели очные ставки, допросы, обыски и продолжают сбор доказательств. Сегодня они намерено просить суд об аресте обвиняемых.
Накануне стало известно, что силовики задержали гендиректора и трех сотрудников реабилитационного центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.
Аналогичную ситуацию выявили в рехабе АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновская муниципального округа Егорьевск. Там также задержали четырех сотрудников.
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей
28 ноября, 19:00
 
