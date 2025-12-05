https://ria.ru/20251205/region-2060038983.html
США: в Индо-Тихоокеанском регионе продолжится активная конкуренция
США: в Индо-Тихоокеанском регионе продолжится активная конкуренция - РИА Новости, 05.12.2025
США: в Индо-Тихоокеанском регионе продолжится активная конкуренция
Индо-Тихоокеанский регион продолжит быть одним из главных регионов с активной экономический и геополитической конкуренцией, следует из документа стратегии... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:38:00+03:00
2025-12-05T12:38:00+03:00
2025-12-05T12:38:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2060033209.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США: в Индо-Тихоокеанском регионе продолжится активная конкуренция
Совбез США: Индо-Тихоокеанский регион останется одним из ключевых