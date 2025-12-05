МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после статьи о том, что французы обеспокоены перспективой возможного конфликта с Россией на фоне недавнего заявления Владимира Путина.
Президент также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
"Надо прекратить нагонять самим на себя страх. Пускай Макрон займется Францией и французами — ну, чисто для разнообразия", — обрушился с критикой другой.
"Макрон пытается управлять с помощью страха. Какое посмешище. Что о нем скажут историки через пару веков?" — подчеркнул еще один пользователь
"Никакой войны не будет. Надо только остановить безумства Макрона", — заключил другой пользователь.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
