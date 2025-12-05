Рейтинг@Mail.ru
"Какое посмешище". Французы набросились на Макрона после речи Путина
22:54 05.12.2025
"Какое посмешище". Французы набросились на Макрона после речи Путина
Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после статьи о том, что французы обеспокоены перспективой возможного конфликта с Россией... РИА Новости, 05.12.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после статьи о том, что французы обеспокоены перспективой возможного конфликта с Россией на фоне недавнего заявления Владимира Путина.
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Нападет на Европу". Французы набросились на Макрона после речи Путина
28 ноября, 21:33
Президент также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
"Когда, интересно, Россия угрожала Франции? А на Украине воюют французские наемники, убивая русских. Если честно, то кто кому больше угрожает?" — написал один комментатор.
"Надо прекратить нагонять самим на себя страх. Пускай Макрон займется Францией и французами — ну, чисто для разнообразия", — обрушился с критикой другой.
"Макрон пытается управлять с помощью страха. Какое посмешище. Что о нем скажут историки через пару веков?" — подчеркнул еще один пользователь
"Никакой войны не будет. Надо только остановить безумства Макрона", — заключил другой пользователь.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент РФ Владимир Путин выступает с темой Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина
Вчера, 20:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
