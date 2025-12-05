Рейтинг@Mail.ru
05.12.2025

В Госдуме рассказали, как получить маткапитал за границей
02:22 05.12.2025
В Госдуме рассказали, как получить маткапитал за границей
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как получить маткапитал за границей

Буцкая: родившегося за границей ребенка надо зарегистрировать в консульстве

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские семьи, чей ребенок родился за границей, могут получить материнский капитал, однако новорожденный должен иметь первым или единственным гражданство Российской Федерации, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Родители, чей ребенок родился за пределами России, могут получить материнский капитал, если ребенок получит первое или единственное гражданство именно Российской Федерации. Для этого необходимо сразу после рождения обратиться в российское консульство за рубежом, чтобы зарегистрировать ребенка - иначе родители не смогут привезти его в Россию без соответствующих документов", - сказала Буцкая, подчеркнув, что при оформлении документов надо сразу написать, что гражданство РФ.
