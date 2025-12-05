В Госдуме рассказали, как получить маткапитал за границей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские семьи, чей ребенок родился за границей, могут получить материнский капитал, однако новорожденный должен иметь первым или единственным гражданство Российской Федерации, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Родители, чей ребенок родился за пределами России , могут получить материнский капитал, если ребенок получит первое или единственное гражданство именно Российской Федерации. Для этого необходимо сразу после рождения обратиться в российское консульство за рубежом, чтобы зарегистрировать ребенка - иначе родители не смогут привезти его в Россию без соответствующих документов", - сказала Буцкая , подчеркнув, что при оформлении документов надо сразу написать, что гражданство РФ.

Парламентарий отметила, что подобные ситуации сегодня встречаются нередко, поскольку беременные женщины активно путешествуют, в том числе на поздних сроках, выезжают в командировки или же роды у них начинаются раньше предполагаемой даты. Кроме того, по ее словам, популярностью у беременных пользуется и медицинский туризм.