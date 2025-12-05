Рейтинг@Mail.ru
Во Львове задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата
18:25 05.12.2025 (обновлено: 18:37 05.12.2025)
Во Львове задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата
происшествия, украина, львов
Происшествия, Украина, Львов
Во Львове задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата

© Фото : Полиция КиеваПолиция на Украине
Полиция на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Полиция Киева
Полиция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата во Львове отправили под стражу, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе генерального прокурора Украины.
В четверг украинский офис генерального прокурора сообщал, что житель Львова на западе Украины при проверке документов нанес удар ножом сотруднику военкомата, который впоследствии скончался.
"Подозреваемого в убийстве военного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) во Львове взяли под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как отмечает в свою очередь украинское издание "Телеграф", подозреваемого зовут Григорий Кедрук, его отправили под стражу на 60 суток без права на залог. Кедрук, как отмечает издание, в суде заявил, что его избивали четверо сотрудников военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
ПроисшествияУкраинаЛьвов
 
 
