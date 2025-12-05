Во Львове задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата во Львове отправили под стражу, Подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата во Львове отправили под стражу, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе генерального прокурора Украины.

В четверг украинский офис генерального прокурора сообщал, что житель Львова на западе Украины при проверке документов нанес удар ножом сотруднику военкомата, который впоследствии скончался.

"Подозреваемого в убийстве военного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) во Львове взяли под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Как отмечает в свою очередь украинское издание "Телеграф", подозреваемого зовут Григорий Кедрук, его отправили под стражу на 60 суток без права на залог. Кедрук, как отмечает издание, в суде заявил, что его избивали четверо сотрудников военкомата.