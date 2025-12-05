Американская разведка проводит брифинг для Трампа

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Американская разведка проводит брифинг для президента США Дональда Трампа в Белом доме на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой, а также усиления активности США по борьбе с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Согласно распространенному Белым домом расписанию, американский лидер заслушает доклад разведки США в Овальном кабинете в рамках закрытой встречи, которая должна начаться в 10 утра по местному времени (18.00 мск).
Отношения Каракаса с Вашингтоном обострились в августе, когда США развернули в Карибском море крупную военно-морскую группировку, включающую эсминцы, атомную субмарину, авианосец USS Gerald R. Ford и более 4 тысяч морских пехотинцев. Белый дом объяснил это необходимостью борьбы с наркотрафиком. Со 2 сентября вооружённые силы США нанесли более 20 ударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики, что привело к гибели не менее 83 человек. Для расследования этих действий Национальная ассамблея Венесуэлы создала специальную комиссию, намеренную передать материалы в международные инстанции.
Каракас расценил развертывание как нарушение международного права и часть гибридной войны, направленной на смену руководства страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает более чем 200 тысячами военнослужащих для реагирования на любые сценарии, и привёл в готовность Боливарианскую милицию численностью свыше 8 миллионов человек.
Напряжённость усилилась после уведомления Федерального авиационного управления США от 21 ноября, рекомендовавшего авиакомпаниям соблюдать повышенные меры предосторожности при полётах в районе Майкетии. Вслед за этим Iberia, GOL, Avianca, TAP, Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra приостановили рейсы в Венесуэлу.
Госдепартамент США также призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избегать любых поездок в страну.
Как сообщает газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники, в администрации США обсуждается сценарий, при котором Мадуро мог бы переехать в Катар в рамках международных усилий по урегулированию кризиса в стране.