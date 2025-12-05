Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
16:16 05.12.2025 (обновлено: 16:21 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/razgovor-2060127885.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, в ходе которого обсуждались... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:16:00+03:00
2025-12-05T16:21:00+03:00
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Асадовым

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы отношений двух стран, сообщили в российском кабмине.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также углубления взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что главы правительств также подчеркнули важность продвижения совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
7 мая, 19:25
 
