https://ria.ru/20251205/raspisanie-2060164748.html
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год - РИА Новости, 05.12.2025
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год, следует из совместного приказа ведомств. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:17:00+03:00
2025-12-05T17:17:00+03:00
2025-12-05T18:50:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_84522586d5cf5ca088a67c502d51e5db.jpg
https://ria.ru/20251117/rosobrnadzor-2055401026.html
https://ria.ru/20251128/ege-2058530497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27eecdc47b32d84de2bc471a405db862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2026
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год, следует
из совместного приказа ведомств.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня — по математике базового и профильного уровней; 11 июня — по обществознанию и физике; 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
Основной период ОГЭ начнется 2 июня со сдачи математики, 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня — по русскому языку. Кроме того, 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам, за исключением русского языка и математики.
Расписание резервных дней составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат.
Так, 29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
С 21 апреля по 18 мая запланирован досрочный период сдачи ОГЭ.
ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам начнутся в 10:00 по местному времени.