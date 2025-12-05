Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 05.12.2025 (обновлено: 09:45 05.12.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон - РИА Новости, 05.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 41 украинский БПЛА, сообщило Минобороны в пятницу. РИА Новости, 05.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон

Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон над Россией

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 41 украинский БПЛА, сообщило Минобороны в пятницу.
"В течение прошедшей ночи (с 23.00 мск 4 декабря до 7.00 мск 5 декабря) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в российской военном ведомстве.
Так, девять БПЛА сбито над территорией Самарской области, девять БПЛА - над территорией Республики Крым, восемь БПЛА - над территорией Саратовской области, семь БПЛА - над территорией Волгоградской области, семь БПЛА - над территорией Ростовской области и один БПЛА - над территорией Краснодарского края.
