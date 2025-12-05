Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон

"В течение прошедшей ночи (с 23.00 мск 4 декабря до 7.00 мск 5 декабря) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в российской военном ведомстве.