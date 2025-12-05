https://ria.ru/20251205/pvo-2059947850.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 41 украинский БПЛА, сообщило Минобороны в пятницу. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T07:16:00+03:00
2025-12-05T07:16:00+03:00
2025-12-05T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
самарская область
республика крым
