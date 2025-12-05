https://ria.ru/20251205/putin-2060224383.html
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян - РИА Новости, 05.12.2025
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян
Президенту РФ Владимиру Путину показали ролик RT India с цитатами Юрия Гагарина и Индиры Ганди, которых "оживили" с помощью искусственного интеллекта, сообщила... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:20:00+03:00
2025-12-05T20:20:00+03:00
2025-12-05T21:57:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
индира ганди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060132621_0:275:3072:2002_1920x0_80_0_0_7a49739ee0757c5c22b210a2305d4063.jpg
https://ria.ru/20251205/simonyan-2060157208.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060132621_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9756c765f7d5302d607206371328a4af.jpg
История дружбы России и Индии в голосах лидеров
История дружбы России и Индии в голосах лидеров
2025-12-05T20:20
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), индира ганди, визит путина в индию — 2025, телеканал rt
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Юрий Гагарин (космонавт), Индира Ганди, Визит Путина в Индию — 2025, Телеканал RT
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян
Симоньян: Путину показали ролик RT India с ожившими цитатами Гагарина и Ганди