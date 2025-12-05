Рейтинг@Mail.ru
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 05.12.2025 (обновлено: 21:57 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin-2060224383.html
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян - РИА Новости, 05.12.2025
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян
Президенту РФ Владимиру Путину показали ролик RT India с цитатами Юрия Гагарина и Индиры Ганди, которых "оживили" с помощью искусственного интеллекта, сообщила... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:20:00+03:00
2025-12-05T21:57:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
индира ганди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060132621_0:275:3072:2002_1920x0_80_0_0_7a49739ee0757c5c22b210a2305d4063.jpg
https://ria.ru/20251205/simonyan-2060157208.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
История дружбы России и Индии в голосах лидеров
История дружбы России и Индии в голосах лидеров
2025-12-05T20:20
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060132621_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9756c765f7d5302d607206371328a4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), индира ганди, визит путина в индию — 2025, телеканал rt
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Юрий Гагарин (космонавт), Индира Ганди, Визит Путина в Индию — 2025, Телеканал RT
Путину показали ролик RT India с цитатами Гагарина, рассказала Симоньян

Симоньян: Путину показали ролик RT India с ожившими цитатами Гагарина и Ганди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину показали ролик RT India с цитатами Юрия Гагарина и Индиры Ганди, которых "оживили" с помощью искусственного интеллекта, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В пятницу в Индии прошла церемония запуска телеканала RT India, который начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. Вещание запустили Путин и Симоньян.
"Мы "оживили" цитаты Гагарина, Хрущева, Ганди и других советских и индийских знаменитостей с помощью ИИ и показали ролик президенту", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, опубликовав видео.
В ролике воссозданы высказывания политического деятеля Индии Джавахарлала Неру, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, космонавта Юрия Гагарина и первого индийского космонавта Ракеша Шармы, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, а также бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди.
В ролик включили архивные кадры с цитатой Путина: "Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства", а также высказывание премьер-министра Индии Нарендры Моди: "Индия и Россия всегда шли вперёд, плечом к плечу".
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Симоньян пообещала Путину, что RT сделает все, чтобы не подвести президента
Вчера, 16:57
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)Индира ГандиВизит Путина в Индию — 2025Телеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала