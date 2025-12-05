Посольство России в Нидерландах оценило визит Путина в Индию

Президент РФ Владимир Путин, президент Индии Дроупади Мурму, премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент Индии Чандрапурам Радхакришнан на торжественном приеме в честь президента РФ в Президентском дворце в Нью-Дели