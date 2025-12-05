Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Нидерландах оценило визит Путина в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
19:46 05.12.2025
Посольство России в Нидерландах оценило визит Путина в Индию
Посольство России в Нидерландах оценило визит Путина в Индию
Визит президента Владимира Путина в Нью-Дели подчеркивает единство России с глобальным Югом и демонстрирует провал попыток Запада изолировать РФ, заявили в... РИА Новости, 05.12.2025
в мире, россия, нью-дели, юг, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Нью-Дели, Юг, Владимир Путин, Нарендра Моди
Посольство России в Нидерландах оценило визит Путина в Индию

Посольство: визит Путина в Индию показывает единство России с глобальным Югом

Президент РФ Владимир Путин, президент Индии Дроупади Мурму, премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент Индии Чандрапурам Радхакришнан на торжественном приеме в честь президента РФ в Президентском дворце в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин, президент Индии Дроупади Мурму, премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент Индии Чандрапурам Радхакришнан на торжественном приеме в честь президента РФ в Президентском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, президент Индии Дроупади Мурму, премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент Индии Чандрапурам Радхакришнан на торжественном приеме в честь президента РФ в Президентском дворце в Нью-Дели
ГААГА, 5 дек - РИА Новости. Визит президента Владимира Путина в Нью-Дели подчеркивает единство России с глобальным Югом и демонстрирует провал попыток Запада изолировать РФ, заявили в российском посольстве в Нидерландах.
"Государственный визит президента Владимира Путина в Нью-Дели подчеркивает не только прочность российско-индийских отношений, но и единство России с глобальным Югом. Попытки Запада изолировать Россию провалились", - говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу у него состоялись переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию
