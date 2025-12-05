Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в Индию завершился - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 05.12.2025 (обновлено: 20:12 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin-2060203078.html
Визит Путина в Индию завершился
Визит Путина в Индию завершился - РИА Новости, 05.12.2025
Визит Путина в Индию завершился
Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию завершился. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:29:00+03:00
2025-12-05T20:12:00+03:00
индия
визит путина в индию — 2025
политика
владимир путин
россия
субраманиам джайшанкар
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060200213_0:1565:2048:2717_1920x0_80_0_0_0dffafffe3dbd2b4592a3559a17fb4a5.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-2059631721.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060200213_0:1092:2048:2628_1920x0_80_0_0_bc985b286e2dc93bab0086d903e7f7bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, визит путина в индию — 2025, политика, владимир путин, россия, субраманиам джайшанкар, нарендра моди
Индия, Визит Путина в Индию — 2025, Политика, Владимир Путин, Россия, Субраманиам Джайшанкар, Нарендра Моди
Визит Путина в Индию завершился

Государственный визит Путина в Индию завершился

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Президентском дворце в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Президентском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Президентском дворце в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию завершился.
Путин поднялся на борт своего самолета и помахал рукой. У трапа самолета российского лидера проводил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Президент России тепло поблагодарил представителей индийской армии, обеспечивавших безопасности его визита.
Государственный визит российского лидера в Индию проходил 4-5 декабря. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму. Во время государственного приема Путин отметил, что переговоры прошли в открытой и конструктивной атмосфере.
Также Путин и Моди выступили на пленарной сессии Российско-индийского бизнес-форума. Президент России отметил, что цель визита российской делегации заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Индией по разным направлениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
ИндияВизит Путина в Индию — 2025ПолитикаВладимир ПутинРоссияСубраманиам ДжайшанкарНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала