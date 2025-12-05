Визит Путина в Индию завершился

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию завершился.
Путин поднялся на борт своего самолета и помахал рукой. У трапа самолета российского лидера проводил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Президент России тепло поблагодарил представителей индийской армии, обеспечивавших безопасности его визита.
Государственный визит российского лидера в Индию проходил 4-5 декабря. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму. Во время государственного приема Путин отметил, что переговоры прошли в открытой и конструктивной атмосфере.
Также Путин и Моди выступили на пленарной сессии Российско-индийского бизнес-форума. Президент России отметил, что цель визита российской делегации заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Индией по разным направлениям.
