https://ria.ru/20251205/putin-2060202569.html
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином - РИА Новости, 05.12.2025
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином
Президент Индии Драупади Мурму угостила президента России Владимира Путина вегетарианским ужином, следует из меню ужина, полученного РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:27:00+03:00
2025-12-05T19:27:00+03:00
2025-12-05T19:32:00+03:00
индия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060200213_0:1565:2048:2717_1920x0_80_0_0_0dffafffe3dbd2b4592a3559a17fb4a5.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060185022.html
https://ria.ru/20251205/putin-2060193960.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060200213_0:1092:2048:2628_1920x0_80_0_0_bc985b286e2dc93bab0086d903e7f7bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, в мире
Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, В мире
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином
Президент Индии Мурму угостила Путина вегетарианским ужином
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму угостила президента России Владимира Путина вегетарианским ужином, следует из меню ужина, полученного РИА Новости.
В качестве первого блюда был подан легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.
На закуски были поданы фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом.
В качестве основного блюда были предложены рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе. Также на ужин предлагались тушеные с томатом и луком бобы и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.
На десерт были представлены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженное с шафраном, фисташками и кардамоном.
Также на столе были свежевыжатые гранатные, апельсиновые и морковно-имбирные соки.
В качестве музыкального сопровождения ужина в зале прозвучали отрывок сюиты из балета "Щелкунчик", песня "Калинка" и известные индийские мелодии.
Путин
4 декабря прибыл в Индию
с двухдневным визитом. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером страны Нарендрой Моди
, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму.