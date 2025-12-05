Рейтинг@Mail.ru
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином - РИА Новости, 05.12.2025
19:27 05.12.2025
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином
Президент Индии Драупади Мурму угостила президента России Владимира Путина вегетарианским ужином, следует из меню ужина, полученного РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Президентском дворце в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Президентском дворце в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму угостила президента России Владимира Путина вегетарианским ужином, следует из меню ужина, полученного РИА Новости.
В качестве первого блюда был подан легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин оценил переговоры между Россией и Индией
18:25
На закуски были поданы фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом.
В качестве основного блюда были предложены рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе. Также на ужин предлагались тушеные с томатом и луком бобы и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.
На десерт были представлены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженное с шафраном, фисташками и кардамоном.
Также на столе были свежевыжатые гранатные, апельсиновые и морковно-имбирные соки.
В качестве музыкального сопровождения ужина в зале прозвучали отрывок сюиты из балета "Щелкунчик", песня "Калинка" и известные индийские мелодии.
Путин 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным визитом. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером страны Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму.
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин пожелал благополучия дружественному народу Индии
18:57
 
Индия Владимир Путин Нарендра Моди Визит Путина в Индию — 2025
 
 
