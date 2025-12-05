https://ria.ru/20251205/putin-2060193960.html
Путин пожелал благополучия дружественному народу Индии
Президент России Владимир Путин в завершение своего визита в Нью-Дели пожелал благополучия дружественному народу Индии. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:57:00+03:00
2025-12-05T18:57:00+03:00
2025-12-05T19:05:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060196452_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_d7b61e64c8f55b81dbf61c6c3acce671.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060185022.html
индия
россия
нью-дели
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
