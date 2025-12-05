Рейтинг@Mail.ru
Советские специалисты помогали Индии в развитии энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 05.12.2025 (обновлено: 21:24 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin-2060189056.html
Советские специалисты помогали Индии в развитии энергетики, заявил Путин
Советские специалисты помогали Индии в развитии энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
Советские специалисты помогали Индии в развитии энергетики, заявил Путин
Советские специалисты помогали Индии в развитии объектов энергетической инфраструктуры и космической программы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:41:00+03:00
2025-12-05T21:24:00+03:00
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060081846_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_12d3ed090e67c128ede0fb6ba1e991cc.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060184611.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Путина на государственном приеме
Выступление Путина на государственном приеме
2025-12-05T18:41
true
PT5M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060081846_0:0:2652:1988_1920x0_80_0_0_fc124f3134c38c1a9b56273eff2bdd04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Советские специалисты помогали Индии в развитии энергетики, заявил Путин

Путин: советские специалисты помогали Индии в развитии энергетических объектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Советские специалисты помогали Индии в развитии объектов энергетической инфраструктуры и космической программы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Торжественный прием по случаю государственного визита Путина в Индию проходит в Президентском дворце.
"Советские специалисты активно помогали в создании крупных объектов промышленности, энергетической инфраструктуры, в развитии космической программы", - сказал российский лидер в ходе государственного приема.
Путин 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным визитом. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером страны Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия искренне дорожит крепкой дружбой с Индией, заявил Путин
18:24
 
ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала