Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил переговоры между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 05.12.2025 (обновлено: 21:24 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin-2060185022.html
Путин оценил переговоры между Россией и Индией
Путин оценил переговоры между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Путин оценил переговоры между Россией и Индией
Переговоры России и Индии проходили в открытой атмосфере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:25:00+03:00
2025-12-05T21:24:00+03:00
россия
индия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
нью-дели
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060201815_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_09a4119876fbb125b48daf7b3e0a9c33.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-2059631721.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Путина на государственном приеме
Выступление Путина на государственном приеме
2025-12-05T18:25
true
PT5M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060201815_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_55a4efe8d75a781c96b96d635e54b09d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025, нью-дели, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Нью-Дели, В мире
Путин оценил переговоры между Россией и Индией

Путин: переговоры между Россией и Индией проходили в открытой атмосфере

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramПрезидент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Переговоры России и Индии проходили в открытой атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поблагодарил индийскую сторону за конструктивный и открытый диалог, за плодотворную совместную работу в ходе государственного визита.
"Наши переговоры с нашими индийскими друзьями сегодня и вчера отличала очень открытая и конструктивная атмосфера", - сказал Путин в ходе государственного приема в честь президента России.
Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
РоссияИндияВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025Нью-ДелиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала