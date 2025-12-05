https://ria.ru/20251205/putin-2060184611.html
Россия искренне дорожит крепкой дружбой с Индией, заявил Путин
Россия искренне дорожит отношениями крепкой дружбы с Индией, их фундамент был заложен еще в середине XX века, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
