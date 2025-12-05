https://ria.ru/20251205/putin-2060184381.html
Путин: Россия и Индия намерены сформировать атмосферу мира и безопасности
Путин: Россия и Индия намерены сформировать атмосферу мира и безопасности
Россия и Индия тесно взаимодействуют в целях формирования на евразийском пространстве атмосферы мира и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
Путин: Россия и Индия взаимодействуют в целях мира на евразийском пространстве