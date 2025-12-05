https://ria.ru/20251205/putin-2060183904.html
Россия и Индия развивают партнерство во благо двух народов, заявил Путин
Россия и Индия развивают партнерство во благо двух народов, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия развивают партнерство во благо двух народов, заявил Путин
Россия и Индия намерены делать все, чтобы стратегическое партнерство стран и дальше развивалось во благо двух народов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:21:00+03:00
2025-12-05T18:21:00+03:00
2025-12-05T18:28:00+03:00
визит путина в индию — 2025
россия
индия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018830_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_eea018ea7e44340161c58e6f4d7fb3d3.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060185022.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018830_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_88e98bc3b027401169b41bb54e8b1f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визит путина в индию — 2025, россия, индия, в мире, владимир путин
Визит Путина в Индию — 2025, Россия, Индия, В мире, Владимир Путин
Россия и Индия развивают партнерство во благо двух народов, заявил Путин
Путин сообщил о развитии партнерства между РФ и Индией во благо двух народов