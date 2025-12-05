Рейтинг@Mail.ru
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин
18:19 05.12.2025 (обновлено: 18:28 05.12.2025)
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности с Индией придадут серьезный импульс развитию двусторонних отношений. РИА Новости, 05.12.2025
индия
визит путина в индию — 2025
в мире
россия
владимир путин
индия
россия
индия, визит путина в индию — 2025, в мире, россия, владимир путин
Индия, Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Россия, Владимир Путин
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин

Путин: договоренности с Индией придадут серьезный импульс развитию отношений

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности с Индией придадут серьезный импульс развитию двусторонних отношений.
"Я уверен, что этот документ (декларация РФ и Индии - ред.) и другие достигнутые значительные договоренности придадут серьезный импульс в развитии двухсторонних связей", - сказал Путин в ходе государственного приема в Индии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия развивают партнерство во благо двух народов, заявил Путин
18:21
 
Индия Визит Путина в Индию — 2025 В мире Россия Владимир Путин
 
 
