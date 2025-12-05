https://ria.ru/20251205/putin-2060183764.html
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности с Индией придадут серьезный импульс развитию двусторонних отношений. РИА Новости, 05.12.2025
Договоренности с Индией придадут импульс развитию отношений, заявил Путин
Путин: договоренности с Индией придадут серьезный импульс развитию отношений