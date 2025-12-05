Россия и Индия работают над установлением многополярного мира, заявил Путин

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в четверг прибыл в Индию с двухдневным визитом. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии.