https://ria.ru/20251205/putin-2060183089.html
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии
Стратегическое партнерство России и Индии успешно развивается на принципах равноправия, взаимоуважения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:18:00+03:00
2025-12-05T18:18:00+03:00
2025-12-05T18:34:00+03:00
россия
индия
в мире
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060007898_0:167:3118:1921_1920x0_80_0_0_a00187fdc4390372939bbb80bdaec023.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060185022.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060007898_236:0:2928:2019_1920x0_80_0_0_90d1b9a6be2d0528d2c477e622a51f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, в мире, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, В мире, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии
Путин: стратегическое партнерство РФ и Индии основано на взаимоуважении