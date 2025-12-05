Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии
18:18 05.12.2025 (обновлено: 18:34 05.12.2025)
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии
Стратегическое партнерство России и Индии успешно развивается на принципах равноправия, взаимоуважения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
россия, индия, в мире, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, В мире, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин заявил о равноправном развитии партнерстве России и Индии

Путин: стратегическое партнерство РФ и Индии основано на взаимоуважении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Индии успешно развивается на принципах равноправия, взаимоуважения, заявил президент России Владимир Путин.
"И это стратегическое партнерство успешно развивается на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наполняется все новым, обоюдно выгодным содержанием", - сказал Путин в ходе государственного приема в Индии.
Российский лидер отметил, что именно в декабре 15 лет назад было принято совместное заявление, которое ознаменовало выход межгосударственных отношений России и Индии на новый, еще более продвинутый уровень особо привилегированного стратегического партнерства.
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин оценил переговоры между Россией и Индией
РоссияИндияВ миреВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
