Путин поблагодарил Моди за плодотворную работу в ходе госвизита
Путин поблагодарил Моди за плодотворную работу в ходе госвизита - РИА Новости, 05.12.2025
Путин поблагодарил Моди за плодотворную работу в ходе госвизита
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за плодотворную совместную работу в ходе госвизита. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:16:00+03:00
2025-12-05T18:16:00+03:00
2025-12-05T18:33:00+03:00
в мире
визит путина в индию — 2025
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
Путин поблагодарил Моди за плодотворную работу в ходе госвизита
