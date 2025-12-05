https://ria.ru/20251205/putin-2060177943.html
Опубликованы кадры приема в честь Путина в Индии
Опубликованы кадры приема в честь Путина в Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Опубликованы кадры приема в честь Путина в Индии
Кремль опубликовал кадры приема в честь президента России Владимира Путина от имени президента Индии Дроупади Мурму в Дели. РИА Новости, 05.12.2025
Государственный прием президента Индии
Государственный прием президента Индии
Выступление Путина на государственном приеме
Выступление Путина на государственном приеме
РИА Новости публикует кадры приема в честь Путина в Индии