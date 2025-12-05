Рейтинг@Mail.ru
18:00 05.12.2025 (обновлено: 21:24 05.12.2025)
Опубликованы кадры приема в честь Путина в Индии
Кремль опубликовал кадры приема в честь президента России Владимира Путина от имени президента Индии Дроупади Мурму в Дели. РИА Новости, 05.12.2025
индия
россия
в мире
дели
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
2025
индия, россия, в мире, дели, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры приема в честь президента России Владимира Путина от имени президента Индии Дроупади Мурму в Дели.
Торжественный прием по случаю государственного визита Путина в Индию проходит в Президентском дворце.
"Государственный прием. Новые кадры", - говорится в Telegram-канале Кремля.
Сообщение сопровождается видео из Президентского дворца. На них Путин сидит рядом с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, также за столом находятся и другие члены российской делегации.
Российский лидер 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным визитом. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии.
Переговоры Путина и Мурму за закрытыми дверями длились около 30 минут
