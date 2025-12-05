https://ria.ru/20251205/putin-2060172562.html
Переговоры Путина и Мурму за закрытыми дверями длились около 30 минут
Переговоры президента Индии Дроупади Мурму и российского лидера Владимира Путина за закрытыми дверями продолжались около 30 минут, после чего они приняли... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
