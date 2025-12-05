https://ria.ru/20251205/putin-2060168522.html
Путин прибыл на государственный прием президента Индии
Путин прибыл на государственный прием президента Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин прибыл на государственный прием президента Индии
Президент России Владимир Путин прибыл на государственный прием от имени президента Индии Дроупади Мурму в Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:36:00+03:00
индия
дели
визит путина в индию — 2025
в мире
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060201815_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_09a4119876fbb125b48daf7b3e0a9c33.jpg
https://ria.ru/20251205/kanal-2060097629.html
индия
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060201815_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_55a4efe8d75a781c96b96d635e54b09d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, дели, визит путина в индию — 2025, в мире, владимир путин, нарендра моди
Индия, Дели, Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин прибыл на государственный прием президента Индии
РИА Новости: Путин прибыл на государственный прием президента Индии в Дели