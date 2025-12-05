Рейтинг@Mail.ru
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии
17:14 05.12.2025
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии
Президент России Владимир Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Нью-Дели, в котором проживал во время своего государственного визита в Индию.
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии

Путин сфотографировался с сотрудниками отеля, где жил во время визита в Индию

Президент России Владимир Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Нью-Дели, в котором проживал во время своего государственного визита в Индию
© ЗАРУБИН/Telegram
Президент России Владимир Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Нью-Дели, в котором проживал во время своего государственного визита в Индию
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Нью-Дели, в котором проживал во время своего государственного визита в Индию.
Соответствующие кадры опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
Как сообщил Зарубин, сотрудники гостиницы попросили о фото. Путин не отказал. После этого индийцы поблагодарили президента, а он попрощался с ними на английском языке.
"Bye-bye", - сказал Путин на прощание.
Российский лидер 4-5 декабря находится в Индии с государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение
