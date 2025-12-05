https://ria.ru/20251205/putin-2060164333.html
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии
Президент России Владимир Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Нью-Дели, в котором проживал во время своего государственного визита в Индию. РИА Новости, 05.12.2025
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии
