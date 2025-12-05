https://ria.ru/20251205/putin-2060158066.html
Путин встретился с президентом Индии
Путин встретился с президентом Индии
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму в рамках своего государственного визита в Индию, сообщает Кремль. РИА Новости, 05.12.2025
Путин встретился с президентом Индии
