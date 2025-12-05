Рейтинг@Mail.ru
16:59 05.12.2025 (обновлено: 17:13 05.12.2025)
Путин встретился с президентом Индии
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму в рамках своего государственного визита в Индию, сообщает Кремль.
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, драупади мурму
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Драупади Мурму
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму в рамках своего государственного визита в Индию, сообщает Кремль.
Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. Ранее в пятницу в Хайдарабадском дворце состоялись его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 12:11
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025Драупади Мурму
 
 
