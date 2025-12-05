Путин и Симоньян на открытии RT India вспомнили актера Раджа Капура

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на открытии RT India вспомнили легендарного индийского актера Раджа Капура.

"Вы же помните, кто такой Радж Капур?" - поинтересовалась Симоньян.

Актера и режиссера Раджа Капура называют "индийским Чарли Чаплином", "отцом индийского кино" и одним из основателей Болливуда. Его самой знаменитой ролью стал бродяга из одноименного фильма. Большую популярность среди советских зрителей также обрела песня Awaara Hoon, которую исполнял герой Капура в фильме "Бродяга".