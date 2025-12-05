Путин процитировал Индиру Ганди на церемонии запуска RT India

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин процитировал бывшего премьер-министра Индии Индиру Ганди на церемонии запуска RT India.

Глава государства в ходе выступления подчеркнул, что отношения между индийским народом и народами России имеют глубокие исторические корни и прочное основание. Президент РФ привел высказывание Индиры Ганди из видео, которое было показано на экране.

"Индира Ганди точно сказала: "Мы многое сделали, и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим". Вот это очень точное определение", - сказал Путин.

Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.