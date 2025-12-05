https://ria.ru/20251205/putin-2060130371.html
Путин процитировал Индиру Ганди на церемонии запуска RT India
Президент России Владимир Путин процитировал бывшего премьер-министра Индии Индиру Ганди на церемонии запуска RT India.
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин процитировал
бывшего премьер-министра Индии Индиру Ганди на церемонии запуска RT India.
Глава государства в ходе выступления подчеркнул, что отношения между индийским народом и народами России имеют глубокие исторические корни и прочное основание. Президент РФ привел высказывание Индиры Ганди из видео, которое было показано на экране.
"Индира Ганди точно сказала: "Мы многое сделали, и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим". Вот это очень точное определение", - сказал Путин.
Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.