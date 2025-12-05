Путин вспомнил строки Высоцкого, говоря об отношениях России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил строки поэта Владимира Высоцкого, говоря об отношениях России и Индии.
Российский лидер 4-5 декабря находится в Индии с государственным визитом. В пятницу Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян участвуют в церемонии запуска вещания телеканала RT India. В ходе церемонии Симоньян рассказала Путину, что внук индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал фотографию рекламы RT India, посвященной его деду.
«
"Я припомнил сейчас слова из песни Владимира Высоцкого про Раджа Капура, но там есть и другие слова: "Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот - год. А теперь они рекорд бьют - все едят и целый год пьют". Знаете, это вроде шутка, но на самом деле здесь очень много есть от правды, потому что экономика Индии изменилась", - сказал глава государства в ходе запуска вещания телеканала RT India.
Путин подчеркнул, что изменились также и возможности Индии как партнера.
"Но осталось одно: осталась дружба и взаимный интерес к развитию нашего взаимодействия", - добавил Путин.