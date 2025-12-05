Путин вспомнил строки Высоцкого, говоря об отношениях России и Индии

«

"Я припомнил сейчас слова из песни Владимира Высоцкого про Раджа Капура, но там есть и другие слова: "Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот - год. А теперь они рекорд бьют - все едят и целый год пьют". Знаете, это вроде шутка, но на самом деле здесь очень много есть от правды, потому что экономика Индии изменилась", - сказал глава государства в ходе запуска вещания телеканала RT India.