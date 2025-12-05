https://ria.ru/20251205/putin-2060099294.html
Путин заявил о соответствии западных СМИ позициям своих государств
Путин заявил о соответствии западных СМИ позициям своих государств - РИА Новости, 05.12.2025
Путин заявил о соответствии западных СМИ позициям своих государств
Западные источники информации по своей сути являются позицией своих государств, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:12:00+03:00
2025-12-05T15:12:00+03:00
2025-12-05T15:31:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_0:52:3176:1840_1920x0_80_0_0_e9e83778250fb4f9706f87b39683dec1.jpg
https://ria.ru/20251205/kanal-2060096545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_a624f9b02d8c00c39eec958c37e45fbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин заявил о соответствии западных СМИ позициям своих государств
Путин: западные источники соответствуют позициям своих государств