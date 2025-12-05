Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT - РИА Новости, 05.12.2025
15:12 05.12.2025 (обновлено: 15:36 05.12.2025)
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT
Телеканалы RT закрывают в некоторых странах, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:12:00+03:00
2025-12-05T15:36:00+03:00
телеканал rt, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Телеканал RT, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT

Путин: в некоторых странах закрывают телеканалы RT из-за страха перед правдой

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Телеканалы RT закрывают в некоторых странах, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India.
В пятницу Путин совместно с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян дал старт вещанию телеканала RT India в Нью-Дели.
"Вот сейчас только что Маргарита (Симоньян - ред.) сказала о том, что злонамеренно где-то закрывают Russia Today. Это не от злонамеренности, это от страха, от страха перед правдой, потому что Russia Today – это тот источник информации, который является максимально чистым", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
