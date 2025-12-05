https://ria.ru/20251205/putin-2060098932.html
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT
Телеканалы RT закрывают в некоторых странах, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:12:00+03:00
2025-12-05T15:12:00+03:00
2025-12-05T15:36:00+03:00
телеканал rt
владимир путин
визит путина в индию — 2025
Новости
ru-RU
телеканал rt, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Телеканал RT, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин рассказал, почему в некоторых странах закрывают телеканалы RT
Путин: в некоторых странах закрывают телеканалы RT из-за страха перед правдой