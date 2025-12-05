https://ria.ru/20251205/putin-2060098097.html
Путин заявил, что развитие отношений России и Индии не идет никому во вред
Путин заявил, что развитие отношений России и Индии не идет никому во вред - РИА Новости, 05.12.2025
Путин заявил, что развитие отношений России и Индии не идет никому во вред
Развитие отношений России и Индии не идет кому-либо во вред, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:10:00+03:00
2025-12-05T15:10:00+03:00
2025-12-05T15:21:00+03:00
россия
индия
в мире
визит путина в индию — 2025
владимир путин
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060039261_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_bcc549fcbe51b02d499f918647ddc1bd.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060099071.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060039261_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e802a1825edefbe8a6da3dcbad39fe42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, в мире, визит путина в индию — 2025, владимир путин, маргарита симоньян
Россия, Индия, В мире, Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин, Маргарита Симоньян
Путин заявил, что развитие отношений России и Индии не идет никому во вред
Путин заявил, что развитие отношений РФ и Индии не идет кому-либо во вред