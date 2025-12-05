Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что развитие отношений России и Индии не идет никому во вред - РИА Новости, 05.12.2025
15:10 05.12.2025 (обновлено: 15:21 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin-2060098097.html
Путин заявил, что развитие отношений России и Индии не идет никому во вред
2025-12-05T15:10:00+03:00
2025-12-05T15:21:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Развитие отношений России и Индии не идет кому-либо во вред, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер 4-5 декабря находится в Индии с государственным визитом. В пятницу Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян участвуют в церемонии запуска вещания телеканала RT India.
"Многое мы сделали - и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим. Это очень точное определение. И сейчас, в данное время, мы руководствуемся именно этими соображениями", - сказал российский лидер на запуске вещания телеканала RT India.
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
РоссияИндияВ миреВизит Путина в Индию — 2025Владимир ПутинМаргарита Симоньян
 
 
