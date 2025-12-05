Путин заявил, что развитие отношений России и Индии не идет никому во вред

"Многое мы сделали - и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим. Это очень точное определение. И сейчас, в данное время, мы руководствуемся именно этими соображениями", - сказал российский лидер на запуске вещания телеканала RT India.