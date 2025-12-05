Рейтинг@Mail.ru
Путин: запуск RT India позволит точнее воспринимать информацию о России
15:09 05.12.2025
Путин: запуск RT India позволит точнее воспринимать информацию о России
Запуск RT India дает возможность миллионам граждан Индии ближе и точнее воспринимать информацию о действительности России, заявил президент России Владимир...
2025-12-05T15:09:00+03:00
2025-12-05T15:21:00+03:00
россия
индия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
телеканал rt
россия
индия
россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025, телеканал rt
Россия, Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Телеканал RT
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Запуск RT India дает возможность миллионам граждан Индии ближе и точнее воспринимать информацию о действительности России, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы запускаем канал Russia Today в Индии - RT India, это важное событие, потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о российской действительности сегодня, о том, что думает, как живет, к чему стремится Россия", - сказал Путин в ходе запуска вещания телеканала RT India.
