15:09 05.12.2025 (обновлено: 15:14 05.12.2025)
Индия капитально изменилась за последние десятилетия, заявил Путин
визит путина в индию — 2025
Индийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия капитально изменилась за последние десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.
"Индия капитальным образом изменилась", - сказал Путин в ходе запуска вещания телеканала RT INDIA.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
