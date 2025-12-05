https://ria.ru/20251205/putin-2060078191.html
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией
Президент России Владимир Путин призвал устранять барьеры на пути движения услуг и капитала между Россией и Индией. РИА Новости, 05.12.2025
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией
Путин призвал устранять барьеры на пути движения капитала между Россией и Индией