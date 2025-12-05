Рейтинг@Mail.ru
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/putin-2060078191.html
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией
Президент России Владимир Путин призвал устранять барьеры на пути движения услуг и капитала между Россией и Индией. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:19:00+03:00
2025-12-05T14:19:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
индия
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060070064_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_abab3eea1ef2d9aecbf1f7d172e4490d.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2060075725.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060070064_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_e9b06930308f53276c19f48876649851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, индия, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Владимир Путин, Индия, Визит Путина в Индию — 2025
Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией

Путин призвал устранять барьеры на пути движения капитала между Россией и Индией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал устранять барьеры на пути движения услуг и капитала между Россией и Индией.
"Безусловно, ключевая роль в формирование атмосферы подлинной свободы торговли между нашими странами принадлежит межправкомиссии (межправительственные комиссии - ред.). Важно сообща, в тесном взаимодействии заниматься устранением остающихся таможенных и административных барьеров на пути встречного движения товаров, услуг и капитала", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди назвал доверие самой большой силой в отношениях Индии и России
14:14
 
В миреРоссияВладимир ПутинИндияВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала