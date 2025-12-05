Путин раскрыл, что нужно сделать в отношениях между Россией и Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал устранять барьеры на пути движения услуг и капитала между Россией и Индией.

"Безусловно, ключевая роль в формирование атмосферы подлинной свободы торговли между нашими странами принадлежит межправкомиссии (межправительственные комиссии - ред.). Важно сообща, в тесном взаимодействии заниматься устранением остающихся таможенных и административных барьеров на пути встречного движения товаров, услуг и капитала", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров.