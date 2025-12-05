https://ria.ru/20251205/putin-2060075190.html
Путин рассказал о реализации программы по транспортному коридору "Север-Юг"
Путин рассказал о реализации программы по транспортному коридору "Север-Юг" - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о реализации программы по транспортному коридору "Север-Юг"
Реализация проекта по созданию транспортного коридора "Север-Юг" идет полным ходом, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
экономика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
белоруссия
визит путина в индию — 2025
россия
индия
белоруссия
Путин рассказал о реализации программы по транспортному коридору "Север-Юг"
Путин: реализация программы по коридору "Север-Юг" идет полным ходом