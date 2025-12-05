Рейтинг@Mail.ru
14:10 05.12.2025 (обновлено: 14:23 05.12.2025)
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку Москвы
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку Москвы
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку Москвы

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Совместные начинания по взаимным экономическим обменам с Индией будут встречать содействие российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Со своей стороны, хотел бы заверить бизнес-круги, что все полезные начинания по развитию взаимных экономических обменов будут и впредь встречать содействие российских министерств и ведомств", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди: Индия и Россия могут достигнуть цели товарооборота до 2030 года
Визит Путина в Индию — 2025
 
 
