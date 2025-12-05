https://ria.ru/20251205/putin-2060074449.html
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку Москвы
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку Москвы - РИА Новости, 05.12.2025
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку Москвы
Совместные начинания по взаимным экономическим обменам с Индией будут встречать содействие российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:10:00+03:00
2025-12-05T14:10:00+03:00
2025-12-05T14:23:00+03:00
визит путина в индию — 2025
москва
индия
россия
владимир путин
https://ria.ru/20251205/modi-2060079030.html
москва
индия
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060073482_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_48888aad501b7edb71947564ea39df69.jpg
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку Москвы
