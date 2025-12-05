Рейтинг@Mail.ru
России и Индии нужно совершенствовать промышленную кооперацию, заявил Путин
14:10 05.12.2025 (обновлено: 14:27 05.12.2025)
России и Индии нужно совершенствовать промышленную кооперацию, заявил Путин
России и Индии нужно совершенствовать промышленную кооперацию, заявил Путин
индия, россия, визит путина в индию — 2025, владимир путин
Индия, Россия, Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин
России и Индии нужно совершенствовать промышленную кооперацию, заявил Путин

Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. России и Индии необходимо совершенствовать промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно идти дальше, совершенствовать промышленную кооперацию, вместе создавать новые современные продукты, укреплять новые технологические альянсы", - сказал глава государства на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Путин заявил о заинтересованности Индии в торговле с Россией
Индия Россия Визит Путина в Индию — 2025 Владимир Путин
 
 
