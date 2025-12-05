https://ria.ru/20251205/putin-2060073006.html
Путин: у России и Индии есть возможности для увеличения торговли
Путин: у России и Индии есть возможности для увеличения торговли - РИА Новости, 05.12.2025
Путин: у России и Индии есть возможности для увеличения торговли
Россия и Индия имеют огромные возможности для дальнейшего увеличения взаимной торговли, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:07:00+03:00
2025-12-05T14:07:00+03:00
2025-12-05T14:19:00+03:00
россия
индия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060065218_0:202:3129:1962_1920x0_80_0_0_b2497331fd88e06b14edf2aa9fcd5014.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060078191.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060065218_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fa236f437ee901420689e2700d4aae4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин: у России и Индии есть возможности для увеличения торговли
Путин: у России и Индии есть огромные возможности для увеличения торговли