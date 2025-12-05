Путин рассказал, благодаря чему Индия развивает технологический суверенитет

"Индийская экономика сегодня одна из наиболее динамично растущих экономик в мире. Цифры говорят за себя: за 10 лет ВВП страны увеличился почти в два раза, а по паритету покупательной способности - в два с половиной раза. Благодаря столь грамотной экономической политике, таким знаковым инициативам господина Моди, как программа "Делай в Индии", Индия укрепляет свой технологический суверенитет", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.