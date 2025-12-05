https://ria.ru/20251205/putin-2060071478.html
Путин рассказал о возможностях сотрудничества Индии и России
Путин рассказал о возможностях сотрудничества Индии и России
У Индии и РФ растущие возможности по многим направлениям, но они не используются в полной мере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о возможностях сотрудничества Индии и России
