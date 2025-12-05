https://ria.ru/20251205/putin-2060054366.html
Россия и Индия намерены расширять двустороннюю торговлю
Россия и Индия намерены расширять двустороннюю торговлю - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия намерены расширять двустороннюю торговлю
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили намерение расширять двустороннюю торговлю, в том числе путем увеличения... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:16:00+03:00
2025-12-05T13:16:00+03:00
2025-12-05T13:16:00+03:00
экономика
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018588_0:172:3118:1926_1920x0_80_0_0_b1f40908c7994c44a01d4dcf67bff654.jpg
https://ria.ru/20251205/otnoshenija-2060050732.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018588_213:0:2905:2019_1920x0_80_0_0_c9e6b874db87e6e0688424eac25ec485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
Экономика, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Россия и Индия намерены расширять двустороннюю торговлю
Путин и Моди подтвердили намерение расширять двустороннюю торговлю