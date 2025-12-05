Рейтинг@Mail.ru
13:16 05.12.2025
Россия и Индия намерены расширять двустороннюю торговлю
экономика, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
Экономика, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Россия и Индия намерены расширять двустороннюю торговлю

Путин и Моди подтвердили намерение расширять двустороннюю торговлю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили намерение расширять двустороннюю торговлю, в том числе путем увеличения экспорта Индии в Россию.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Лидеры подтвердили общее стремление к расширению двусторонней торговли на сбалансированных и устойчивых началах, в том числе путем увеличения экспорта Индии в Россию, укрепления промышленного сотрудничества, создания новых технологических и инвестиционных партнерств, особенно в передовых высокотехнологичных областях, а также путем поиска новых направлений и форм сотрудничества", - говорится в заявлении.
Путин и Моди оценили значимость отношений России и Индии
