Путин рассказал о роли его визита в Индию
Путин рассказал о роли его визита в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о роли его визита в Индию
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Индию будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства России и Индии. РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о роли его визита в Индию
Путин выразил уверенность, что визит в Индию укрепит партнерство стран