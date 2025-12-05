https://ria.ru/20251205/putin-2060042902.html
Путин рассказал об ужине с Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своем ужине с премьером Индии Нарендрой Моди, который состоялся накануне
"Завершившиеся только что переговоры с индийскими коллегами, а также наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате тет-а-тет у него дома за ужином, я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания, эти переговоры были весьма полезными", - сказал президент по итогам российско-индийских переговоров.
Путин подчеркнул, что состоявшиеся контакты прошли в конструктивной и дружественной обстановке.