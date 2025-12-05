Путин пригласил Моди посетить Россию

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию в 2026 году для участия в ежегодном российско-индийском саммите.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" было опубликовано на сайте Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин поблагодарил премьер-министра Республики Индии Моди за гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью‑Дели, и пригласил премьер-министра Республики Индии Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите", - говорится в заявлении.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.