https://ria.ru/20251205/putin-2060036427.html
Путин назвал процент взаиморасчета в нацвалютах России и Индии
Путин назвал процент взаиморасчета в нацвалютах России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин назвал процент взаиморасчета в нацвалютах России и Индии
Россия и Индия последовательно переходят на нацвалюты во взаиморасчетах, их доля составляет уже 96%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:32:00+03:00
2025-12-05T12:32:00+03:00
2025-12-05T12:33:00+03:00
россия
владимир путин
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_5429778713364db931368a20fb696eca.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060035439.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dfb2e4be05334dfc5d8671cf77a96243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, индия, в мире
Россия, Владимир Путин, Индия, В мире
Путин назвал процент взаиморасчета в нацвалютах России и Индии
Путин: процент взаиморасчета в нацвалютах России и Индии составил 96%