Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/putin-2060036104.html
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием - РИА Новости, 05.12.2025
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди за теплый прием, оказанный российской... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:31:00+03:00
2025-12-05T12:31:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
драупади мурму
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018709_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d4b36f79161b7c3b3c3776e24b0e230f.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2059976740.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018709_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_69ab97feafa23c5aeaa9890b8ac882b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин, драупади мурму, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Драупади Мурму, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием

Путин поблагодарил президента Индии Моди за теплый прием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди за теплый прием, оказанный российской делегации.
"Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, дамы и господа, прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить президента республики Индия Драупади Мурму, Вас, господин премьер-министр, и всех индийских коллег за теплый радушный прием, оказанный российской делегации", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин рассказал о документах, подготовленных к его визиту в Индию
10:21
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинДраупади МурмуНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала