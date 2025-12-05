https://ria.ru/20251205/putin-2060036104.html
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием - РИА Новости, 05.12.2025
Путин поблагодарил президента Индии за теплый прием
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди за теплый прием, оказанный российской... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
владимир путин
драупади мурму
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
