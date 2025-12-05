Путин оценил объем торговли между Россией и Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Объем торговли между РФ и Индией по итогам 2025 года по прогнозам останется на уровне 2024 года, но страны могут вывести его до отметки в 100 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прогнозируется, что по итогам нынешнего года объем торговли останется примерно на том же уровне. Вместе с тем, как представляется, нам по силам вывести данный показатель на отметку в 100 миллиардов долларов", - сказал он в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.