Путин оценил объем торговли между Россией и Индией
Объем торговли между РФ и Индией по итогам 2025 года по прогнозам останется на уровне 2024 года, но страны могут вывести его до отметки в 100 миллиардов... РИА Новости, 05.12.2025
экономика
россия
индия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
россия
индия
Новости
ru-RU
экономика, россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Объем торговли между РФ и Индией по итогам 2025 года по прогнозам останется на уровне 2024 года, но страны могут вывести его до отметки в 100 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прогнозируется, что по итогам нынешнего года объем торговли останется примерно на том же уровне. Вместе с тем, как представляется, нам по силам вывести данный показатель на отметку в 100 миллиардов долларов", - сказал он в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.